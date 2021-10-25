В шести российских регионах начались нерабочие дни из-за пандемии COVID-19

В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни — они продлятся до 7 ноября. Такое решение приняли местные власти, сообщает ТАСС.



Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. За работниками на это время сохранится зарплата. Власти субъектов могут ввести особый режим раньше, с 23 октября, или увеличить период нерабочих дней, продлив их и после 7 ноября. Также Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и не занижать картину заболеваемости.

Фото: kremlin.ru

Власти Татарстана с учетом мер, действующих в республике с 11 октября, решили не вводить нерабочие дни в республике с 23 октября. При этом президент РТ Рустам Минниханов поручил оперштабу и Управлению Роспотребнадзора по Татарстану вести анализ эпидемиологической ситуации. К 30 октября они должны предоставить предложения по дальнейшей организации работы.

Алексей Нечаев