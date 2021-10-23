В парламенте Черногории прокомментировали предоставление убежища Исмаилову

Фото: скриншот

Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич оценил заявление адвоката бизнесмена Тельмана Исмаилова о том, что предпринимателю предоставили в стране политическое убежище, пишет RT.

— Информацию о том, что Тельман Исмаилов получит политическое убежище, я получил ещё несколько дней назад. И вот сегодня она подтвердилась, — сказал он.

По его словам, Министерство внутренних дел страны и суд находились под давлением «различных сторон влияния».

— Статус Черногории как «рая для преступников в бегах» дополнительно подтвердился данным случаем… Многие люди вроде Исмаилова получали и политическое убежище, и экономическое гражданство, и удостоверение личности, — добавил парламентарий.

Задержали Исмаилова в Черногории еще 1 октября. Ему предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей. Против Исмаилова в России и Европе завели несколько уголовных дел. Ранее сообщалось, что Исмаилов не признает вину и просит о политическом убежище. Об этом сообщила его адвокат Марина Русакова. Она заявила, что тот не причастен ни к одному эпизоду преступления. Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче предпринимателя Тельмана Исмаилова. Запрос был подготовлен еще 7 октября.

Алексей Нечаев