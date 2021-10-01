В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова

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В Черногории задержали бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Бывшему владельцу Черкизовского рынка при задержании предъявлено обвинение в организации убийства двух предпринимателей, задержан он был по российскому ордеру. Против Исмаилова в России и Европе заведено несколько уголовных дел.



В России Исмаилов был объявлен в розыск по делу о двойном убийстве. Исмаилову в 2017-м предъявили обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Речь идет об убийствах владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя «Люблино моторс» Юрия Брилева в 2016 году. Исмаилов вину не признавал.

Маргарита Головатенко