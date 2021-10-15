Тельман Исмаилов не признает вину и будет просить о политическом убежище в Черногории

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Тельман Исмаилов не признает вину и просит о политическом убежище. Об этом сообщила его адвокат Марина Русакова. Она заявила, что тот не причастен ни к одному эпизоду преступления.

Адвокат подчеркнула, что на момент задержания в начале месяца у Тельмана на руках был документ об обращении с просьбой о политическом убежище. Таким образом, его задержание незаконно. Вопрос о выдаче Исмаилова России будет решен только после проверки этого факта, пишет ТАСС.

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Сегодня стало известно, что Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче предпринимателя Тельмана Исмаилова. Запрос был подготовлен еще 7 октября. Задержали Исмаилова в Черногории еще 1 октября. Ему предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей. Против Исмаилова в России и Европе завели несколько уголовных дел.



Диана Жиленкова