Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос о выдаче Тельмана Исмаилова

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Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче предпринимателя Тельмана Исмаилова. Запрос направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам, он был подготовлен еще 7 октября, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Запрос должен поступить не позднее 40 дней от даты ареста, иначе Исмаилова выпустят на свободу, пишет «РИА Новости».

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Тельмана Исмаилова задержали в Черногории 1 октября. Бывшему директору Черкизовского рынка предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей и задержали по российскому ордеру. Против него в России и Европе заведено несколько уголовных дел.







Диана Жиленкова