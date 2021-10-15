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Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос о выдаче Тельмана Исмаилова

10:49, 15.10.2021
Генпрокуратура РФ направила в Черногорию запрос о выдаче Тельмана Исмаилова
Фото: скриншот

Генпрокуратура России направила в Черногорию запрос о выдаче предпринимателя Тельмана Исмаилова. Запрос направлен в Министерство юстиции, по правам человека и меньшинств Черногории по дипломатическим каналам, он был подготовлен еще 7 октября, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Запрос должен поступить не позднее 40 дней от даты ареста, иначе Исмаилова выпустят на свободу, пишет «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Тельмана Исмаилова задержали в Черногории 1 октября. Бывшему директору Черкизовского рынка предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей и задержали по российскому ордеру. Против него в России и Европе заведено несколько уголовных дел.


Диана Жиленкова
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