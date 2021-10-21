Беговая дорожка, детские снаряды: в «Черное озеро» в Казани вложат еще почти 30 миллионов

Фото: Олег Тихонов

Очередное преображение «Черного озера» обойдется почти в 30 миллионов

Как стало известно «Реальному времени», в Казани на ремонтно-реставрационные работы в парке «Черное озеро» с приспособлением для современного использования понадобилось еще 29,9 миллиона рублей. Профинансируют их из республиканского бюджета.

По плану предстоит реконструкция «Арки влюбленных», которая, к слову, уже ремонтировалась. Однако в документации подчеркнуто, что при проведении работ особенно важно провести качественное выравнивание внутренних кривых поверхностей арки и таким образом сохранить и улучшить акустический эффект «шепчущего свода».



Нацелились и на обогащение стиля «Черного озера» — разработан дизайн канализационных люков, на которых представлен логотип парка и фирменный шрифт. Их пока только планируется установить. Кроме того, на территории парка появятся велопарковки, навигационные щиты и дополнительные урны и фонари.

Источник: документация к тендеру

Для детей установят дополнительные снаряды на детской площадке: качели, кенгуру-попрыгунчик, пума-попрыгунчик, морской лев — попрыгунчик, ромашка-попрыгунчик, скутер-попрыгунчик, пружинная качалка.

Кроме того, задумано устройство спуска на «Черное озеро» со стороны ул. Дзержинского, разметка беговой дорожки, ремонт ограждения по периметру парка и устройство сборно-разборного навеса над событийной площадкой. Помимо всего прочего, планируется провести исследования на радиологическую безопасность.



В проекте указывается, что в 2016 году для парка разработали проект перголы в виде двух полукружий с торговыми киосками. На сегодняшний день она уже установлена, и требуется лишь выполнить монолитное покрытие для нее. Оно должно быть прозрачным и из поликарбоната.

Источник: документация к тендеру

Подрядчика, который займется благоустройством, ищет Главстрой Татарстана. Все работы в парке необходимо завершить до 30 мая 2022 года. Приступить к ним требуется уже в следующем месяце — 18 ноября.

Хотя работы и запланированы преимущественно на холодный период, проектом предусмотрено дополнительное озеленение территории парка. Посев газонных трав предполагается на полосе за воссозданным павильоном. В парке высадят три сосны, кустарники сирени, кизильника блестящего и спиреи японской. Их, а также павильоны обеспечат подсветкой.

Реконструкция «Черного озера» ведется с 2016-го

Городской сад «Черное озеро» входит в число объектов культурного наследия республиканского значения. В центре Казани он занимает территорию площадью 4,9 га.

Еще пять лет назад специалистами архитектурного бюро Wowhaus был разработан проект реконструкции парка. К сентябрю 2016-го открылась первая очередь парка — с отреставрированной аркой, входными группами, круговой деревянной перголой и брусчаткой на центральной площади. Впоследствии в парке была смонтирована детская площадка, появилась сама «чаша» озера и подходы к искусственному водоему.



Фото: Максим Платонов

В 2019 году казанские власти заявили о воссоздании на «Черном озере» двух исторических павильонов, существовавших с 70-х годов прошлого века и утраченных в 2010 году. Сейчас казанцы могут наблюдать их на территории парка.



Очередной этап работ по благоустройству стартовал в середине прошлого года. За 75 миллионов рублей планировалось исправить ошибки в реставрации «Арки влюбленных», переделать обветшавшие боковые бетонные перила лестниц с историческими балясинами, постелить резиновые беговые дорожки, заменить гранитную крошку на основных дорогах брусчаткой и посадить больше 2000 новых кедров, яблонь и кустов сирени. Этим летом работы на «Черном озере» еще проводились.

Стоит отметить, что в конце сентября руководитель городской Дирекции парков и скверов Роберт Гарипов сообщил, что реконструкция парка наконец-то близка к завершению. Оставалось только установить навигацию и дополнительные малые архитектурные формы.

«Реальное время» обратилось в Дирекцию парков и скверов за комментарием. При получении издание готово его опубликовать.

Алексей Нечаев