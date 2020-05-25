Как этим летом изменится парк «Черное озеро»: 5 главных пунктов

Фото: Максим Платонов

Старт третьей очереди: 75 миллионов на «Черное озеро»

В ближайшие дни в парке «Черное озеро» стартует третья очередь работ по благоустройству. За 75 миллионов планируется исправить ошибки в реставрации «Арки влюбленных», переделать обветшавшие всего за пару лет боковые бетонные перила лестниц с историческими балясинами, постелить резиновые беговые дорожки, заменить гранитную крошку на основных дорогах брусчаткой и посадить больше 2000 новых кедров, яблонь и кустов сирени.

О деталях обновления «Черного озера» в прямом эфире аккаунта Дирекции парков и скверов Татарстана в «Инстаграме» сегодня днем рассказала помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, снарядив всех ответственных чиновников на дневную прогулку по парку.

Торги по объектам парка «Черное озеро» в качестве заказчика работ проводило ГИСУ РТ, сегодня был заключен контракт с лимитом в 75 млн рублей, сообщила Фишман-Бекмамбетова. Курировать работы будет Комитет внешнего благоустройства казанского исполкома во главе с Игорем Куляжевым.

Пункт №1: ремонт «Арки влюбленных»

Первым значимым изменением в центральной зеленой зоне Казани станет очередное преображение главного символа парка: «Арку влюбленных» ждет уже вторая за последние годы реставрация. Обновленный памятник 1960-х годов постройки презентовали еще во время открытия первой очереди парка в сентябре 2016 года. Но из-за ошибок подрядчиков, взявшихся за работу и восстановивших арку, на ее корпусе вновь появились трещины и сколы, пояснила помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

— Проект на сегодняшний день очень сложный. Это объект культурного наследия регионального значения, — напомнил глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. — По предварительным исследованиям мы имеем определенное заключение, связанное с проблемными точками. Первое — это необходимость усиления фундамента. Второе — нужно решить вопрос с водоотведением. Мы видим, что арка историческая заваливается и образуются трещины. Мы будем все это решать, двигаться и очень бережно относиться к нашей истории.

Пункт №2: прощай, гранитная крошка, здравствуй, брусчатка

Второе важное изменение связано с покрытиями парка, которые казанцы немало критикуют. Сейчас внушительная часть дорожек на территории «Черного озера» засыпана гранитной крошкой. А потому во время сильных дождей, особенно в межсезонье, основные пешеходные зоны часто превращаются в грязные насыпи, пачкающие обувь и создающие затруднения при перемещении по парку. В планах — круговая прорезиненная дорожка для бегунов и брусчатка по всем «артериям» парка.

— Мы предусматриваем все-таки в полном объеме соответствие проекту. Следуя ему, мы сделаем здесь твердые покрытия, организуем беговую дорожку вокруг всего парка для удобства спортсменов, добавим освещения — также в рамках проектных работ. К сожалению, у нас не по технологии были выполнены многие работы с основанием гранитной крошки. Эти работы выполнялись не за счет бюджетных средств, а за счет инвестора. Он не посчитал необходимым соблюсти все технологии и, по сути, насыпал гранитную крошку на бетонное «корыто», которое осталось из-под брусчатки, — пояснила Фишман-Бекмамбетова. — Поэтому мы приняли решения устранить эти недоделки самостоятельно в этом году.

Пункт №3: ремонт входных групп

Еще одна болевая точка парка сегодня — входные группы, которые тоже реставрировались в 2016 году за счет средств и силами частного инвестора. Боковые бетонные перила лестниц c историческими балясинами облупились и быстро осыпаются, на поверхности появляются сколы и трещины.

— У нас объективно в плохом состоянии входные группы. Привлеченным подрядчиком инвестора они были воспроизведены из материалов, опять же не предназначенных для уличного использования. Их также будут исправлять — эти технологические нарушения. Работы выполнены в соответствии с проектом, но не из надлежащих материалов, а из гипса, — уточнила помощник президента. — Эти нарушения также будут устранены, чтобы входные группы не вызывали справедливого возмущения активных горожан.

Пункт №4: два павильона

Четвертое важное изменение, которое ожидает горожан уже этим летом, — долгожданное появление двух воссоздаваемых на территории «Черного озера» деревянных двухэтажных павильонов, исторически там находившихся. Воссоздание объектов проходит частично с использованием средств частных инвесторов, планирующих впоследствии использовать объекты в коммерческих целях. Разрешение на строительство Комитет ОКН выдал еще в декабре 2019-го.

Одно из строений предназначено под точку проката и коворкинг, а во втором будет кафе. По словам руководителя Дирекции парков и скверов Казани Марата Закирова, оба объекта до конца лета должны быть возведены, но полноценно заработает, скорее всего, лишь прокат.

— Мы очень давно ждем, что эти объекты восстановятся в «Черном озере». Первый объект больше социальной направленности, там будет долгожданный прокат зимой. Мы все с вами сталкиваемся с очередями, которые стоят в наш прокат в этом временном сооружении. Мы хотим в этом году все-таки «войти» в этот новый прокат и создать там максимальные условия для горожан, — резюмировал Закиров.

Пункт №5: 209 кедров и 1800 цветущих кустов

Одна из значимых частей третьей очереди благоустройства — по-настоящему масштабное озеленение. Уже сейчас многие деревья на «Черном озере» промаркированы специальными бирками: часть из них необходимо изъять и перевезти в другие зеленые зоны города, другие — пересадить на более свободные участки, третьим нужна «скорая помощь», их будут лечить коррекцией света и удобрениями. Всего планируется высадить в парке 209 новых деревьев и 1800 кустарников, рассказал дендролог, кандидат биологических наук, руководитель Общественного совета по паркам Сергей Мурзов.

По словам специалиста, территории перед входными группами парка, по задумке, должны стать «цветущими садами» — здесь высадят десятки сортов сирени, яблони и розовоцветущую черемуху. Вдоль центральных аллей появится множество кустарников, а в глубине «Черного озера», где местами сейчас виднеются «проплешины», без каких-либо посадок, поселятся рябины, кедры и даже плакучие ивы.

Проект реконструкции парка был разработан специалистами архитектурного бюро Wowhaus и был согласован Министерством культуры РТ еще в 2016 году. К сентябрю 2016-го была открыта первая очередь парка — с отреставрированной аркой, входными группами, круговой деревянной перголой и брусчаткой на центральной площади. Впоследствии на «Черном озере» была смонтирована детская площадка, появилась сама «чаша» озера и подходы к искусственному водоему. Детально изучить этот проект благоустройства «Черного озера» можно на сайте «Парки и скверы Татарстана» во вкладке «Архивные проекты» по ссылке.

Ольга Голыжбина