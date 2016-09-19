«Скоро здесь взойдет газон»: новая жизнь «Черного озера», первая серия

Накануне в Казани после реконструкции открылась первая очередь парка «Черное озеро». Ремонт и благоустройство пока проводятся на территории от арки влюбленных до центральной площадки, где раньше находилось футбольное поле. Приведены в порядок входные группы со стороны улиц Дзержинского и Лобачевского, установлены спортивные снаряды, на аллеях выложена плитка, установлены фонари, разбиты газоны.
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комментарии
Всего одна (!) деталь сразу выдающая неумелого проектировщика: Пандусы для инвалидов! Что это за дикость?!
"Доступная среда" - это понятно. Но почему нельзя сделать пандусы естественной частью парка?
Это же так просто! Наклонная рампа - та же прогулочная дорожка, как и все остальные, с той лишь разницей, что ей могут воспользоваться инвалиды-колясочники.
Вместо этого нагородили черте-что, совершенно чуждое парку и неудобное для самих инвалидов.
Господа "архитекторы", вы уверены, что вы архитекторы?