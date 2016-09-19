«Скоро здесь взойдет газон»: новая жизнь «Черного озера», первая серия

Накануне в Казани после реконструкции открылась первая очередь парка «Черное озеро». Ремонт и благоустройство пока проводятся на территории от арки влюбленных до центральной площадки, где раньше находилось футбольное поле. Приведены в порядок входные группы со стороны улиц Дзержинского и Лобачевского, установлены спортивные снаряды, на аллеях выложена плитка, установлены фонари, разбиты газоны.