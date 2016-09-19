«Скоро здесь взойдет газон»: новая жизнь «Черного озера», первая серия

18:22, 19.09.2016 27 13
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Накануне в Казани после реконструкции открылась первая очередь парка «Черное озеро». Ремонт и благоустройство пока проводятся на территории от арки влюбленных до центральной площадки, где раньше находилось футбольное поле. Приведены в порядок входные группы со стороны улиц Дзержинского и Лобачевского, установлены спортивные снаряды, на аллеях выложена плитка, установлены фонари, разбиты газоны.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 19 сент
    Хотелось бы поскорее там с детьми гулять, в новом парке. Спасибо.
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  • Анонимно 19 сент
    красиво должно стать.
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  • Анонимно 19 сент
    Даже сейчас видно, что будет классно!!
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    Анонимно 19 сент
    Парки у нас на хуже Москвы теперь
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  • Анонимно 19 сент
    на плакате красиво все выглядит. скорее бы сделали.
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  • Анонимно 19 сент
    И где тут 150 миллионов?
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  • Анонимно 19 сент
    Как город преобразился, хочется гулять и гулять
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    Анонимно 19 сент
    И чтобы лето не кончалось)
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    Анонимно 20 сент
    и чтоб в футбол Рубин играл в парке....
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  • Анонимно 20 сент
    Молодец Фишман!Наши евреи никогда не подводили. скоро будешьминистром культуры
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  • Анонимно 20 сент
    А что поменяли? Круговые пергалы поставили и переложили и так целую брусчатку
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  • Анонимно 20 сент
    27 фотка, это коры.
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  • Vladimir Suhareff 21 сент
    Вроде не отношусь к тем, кто любит все и везде критиковать. Но...
    Всего одна (!) деталь сразу выдающая неумелого проектировщика: Пандусы для инвалидов! Что это за дикость?!
    "Доступная среда" - это понятно. Но почему нельзя сделать пандусы естественной частью парка?
    Это же так просто! Наклонная рампа - та же прогулочная дорожка, как и все остальные, с той лишь разницей, что ей могут воспользоваться инвалиды-колясочники.
    Вместо этого нагородили черте-что, совершенно чуждое парку и неудобное для самих инвалидов.
    Господа "архитекторы", вы уверены, что вы архитекторы?
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