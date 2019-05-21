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В казанском парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона

14:49, 21.05.2019
В казанском парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона, существовавших с 70-х годов прошлого века и утраченных в 2010 году.

Объекты были построены по примеру дебаркадерной архитектуры. Восстановить их планируется с сохранением прежнего фасада и планировки — верхняя палуба с закрытым помещением, символизирующая капитанский мостик, и громоздкий первый этаж. В павильонах расположатся ресторанный комплекс, а также коворкинг и прокат, передает пресс-служба мэрии Казани.

Проекты павильонов уже прошли государственную историко-культурную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» к концу мая зальют новую воду в водоем.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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