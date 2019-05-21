В казанском парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона

В Казани в парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона, существовавших с 70-х годов прошлого века и утраченных в 2010 году.

Объекты были построены по примеру дебаркадерной архитектуры. Восстановить их планируется с сохранением прежнего фасада и планировки — верхняя палуба с закрытым помещением, символизирующая капитанский мостик, и громоздкий первый этаж. В павильонах расположатся ресторанный комплекс, а также коворкинг и прокат, передает пресс-служба мэрии Казани.

Проекты павильонов уже прошли государственную историко-культурную экспертизу.

Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» к концу мая зальют новую воду в водоем.