В казанском парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона
В Казани в парке «Черное озеро» воссоздадут два исторических павильона, существовавших с 70-х годов прошлого века и утраченных в 2010 году.
Объекты были построены по примеру дебаркадерной архитектуры. Восстановить их планируется с сохранением прежнего фасада и планировки — верхняя палуба с закрытым помещением, символизирующая капитанский мостик, и громоздкий первый этаж. В павильонах расположатся ресторанный комплекс, а также коворкинг и прокат, передает пресс-служба мэрии Казани.
Проекты павильонов уже прошли государственную историко-культурную экспертизу.
Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» к концу мая зальют новую воду в водоем.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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