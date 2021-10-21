Будущих учителей-билингвалов обучат за 39 млн рублей

В следующем году полилингвальные комплексы пополнятся 115 новыми специалистами

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане потратят свыше 39 миллионов рублей из республиканского бюджета на обучение учителей-билингвалов в текущем учебном году. Контракт на оказание образовательных услуг рассчитан на учебный год с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.

Всего на сегодняшний день со второго по четвертый курс по специальности «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» обучаются 374 студента. Подготовку они проходят в Казанском федеральном университете по заказу Института развития образования РТ.

Из 374 студентов 127 пока продолжат обучение на втором курсе — на их подготовку потратят 13 млн рублей. Из них 22 человека изучают математику и иностранный язык, 26 студентов — историю и английский. Кроме того, обучение в КФУ проходят 32 будущих учителя начальных классов. Еще 47 кадров готовятся на заочке по профилю начальное и дошкольное образование.

Фото: Ринат Назметдинов

На третьем курсе обучаются 132 будущих учителя полилингвальных комплексов. Их подготовка потребовала 14 млн рублей. 12 студентов станут учителями математики и физики и начнут строить преподавательскую карьеру в билингвальной среде, 17 человек получают образование учителей математики и информатики. Еще 28 человек станут учителями начальных классов и будут преподавать младшеклассникам на английском языке. 48 третьекурсников учатся на дошкольном и начальном образовании. 27 человек изучают два иностранных языка, в том числе английский, для дальнейшего преподавания детям.

Сразу 115 учителей будут готовы уже к следующему учебному году. Такое количество будущих специалистов-билингвалов сейчас обучается на четвертом курсе. На их обучение заложено 11,7 млн рублей.

Для обучения начальных классов и дошколят заканчивают подготовку 47 студентов. Еще 21 человек изучает информатику и математику, историю и обществознание учат 27 студентов, 20 человек станут педагогами музыки. Все будущие учителя по окончании университета смогут работать в билингвальной среде.

Как сообщили «Реальному времени» в Институте развития образования РТ, обучение студентов направлено на подготовку учителей для работы в билингвальной и полилингвальной образовательной среде. Они смогут работать в полилингвальных комплексах Татарстана и в других образовательных учреждениях в Татарстане.



«Реальное время» предполагает, что учителя смогут работать в полилингвальных комплексах «Адымнар». Фото: Ринат Назметдинов

Студенты-билингвалы и дефицит учителей

Как в июле этого года рассказал заместитель министра образования и науки РТ — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и науки РТ Рамис Музипов, в Татарстане до 2024 года планируется подготовить 200 педагогов для работы в билингвальных и полилингвальных школах.

В 2019 году сообщалось, что в КФУ должны принять 150 студентов, которые в будущем станут учителями-билингвами, способными обучать своему предмету на татарском и русском языках. В 2018 году на эти специальности вуз принял 125 человек.

Как пояснили «Реальному времени» в Минобрнауки Татарстана, подготовка учителей-билингвов является целевой, и студенты становятся участниками республиканского проекта стипендиальной поддержки студентов педагогических направлений подготовки. Это означает, что участникам проекта каждый месяц в период обучения выплачивается стипендия в 15 тыс. рублей, если, конечно, студенты закроют сессию с положительными результатами. «Реальное время» предполагает, что учителя смогут работать в полилингвальных комплексах «Адымнар».

Проект «Адымнар» — путь к знаниям и согласию», инициатором которого выступил первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, стартовал два года назад. За это время в республике сдали четыре полилингвальных школы — в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше. Еще три школы заложены, в том числе в Альметьевске и Нижнекамске. В ближайшие годы в планах построить 6 полилингвальных школ.



За это время в республике сдали четыре полилингвальных школы — в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше. Фото: Ринат Назметдинов

К реализации проекта создания сети полилингвальных школ Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры совместно с Минпросвещения РФ и Минобрнауки РТ приступил в 2019 году. В Татарстане строят и открывают эти общеобразовательные комплексы с обучением на русском, татарском и английском языках, в соответствии с государственными стандартами и задачами национального проекта «Образование».

Стоит отметить, что новый учебный год в татарстанских школах начался в условиях острого дефицита кадров — на 1 сентября не хватало около 500 учителей. Причем на первом месте в антирейтинге школ по этому показателю оказались Казань и Набережные Челны. «Реальное время» разбиралось в причинах нехватки преподавателей «главных» предметов — тех, по которым для выпускников введен обязательный ЕГЭ, искушениях, которые уводят выпускников педфаков с дороги, ведущей в школу, а также в странностях образовательных программ будущих учителей. На начало учебного года всего в 12 районах — Аксубаевском, Балтасинском, Елабужском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском и Чистопольском — школы были полностью укомплектованы педагогическими кадрами.

Алексей Нечаев