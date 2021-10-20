В Татарстане за сутки выявили 125 новых случаев COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 125 новых случаев коронавируса. Всего на 20 октября с начала пандемии в республике выявлено 28 973 заболевших.



Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 75 жителей РТ. Всего выздоровели 24 317 человек. Также зафиксировано 11 смертей от COVID-19, всего умерло 877 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Диана Жиленкова