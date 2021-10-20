В Татарстане направят 2,5 млн рублей на анализ влияния иностранных инвестиций на экономику республики

Агентство инвестиционного развития Татарстана объявило тендер на проведение анализа влияния иностранных инвестиций на экономику республики, а также разработку предложений по направлениям инвестиционной деятельности с использованием иностранных инвестиций на перспективу до 2030 года. Начальная цена договора — 2,5 млн рублей. Финансирование осуществляется из бюджета РТ.

Исполнителю необходимо выявить закономерности развития инвестиционной деятельности с использованием иностранных инвестиций в РТ за 2016-2021гг., провести пространственный анализ зависимости социально-экономического развития РТ от инвестиционной деятельности в виде иностранных инвестиций, провести опрос предприятий с иностранным участием о реализованных инвестиционных проектах и направлениях инвестиционной деятельности с использованием иностранных инвестиций на перспективу до 2030 года, выработать предложения для потенциальных инвесторов на основе результатов анализа ответов. Услугу необходимо предоставить со дня заключения контракта до 15 декабря 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявки на участие принимаются до 25 октября. Электронный аукцион состоится 26 октября.

В августе Министерство экономики РТ объявило тендер на проведение научного исследования по теме «Изучение общественного мнения на предмет оценки уровня коррупции в Республике Татарстан и эффективности принимаемых антикоррупционных мер». Для этих целей предусмотрели почти 1 млн рублей.





Диана Жиленкова