На изучение общественного мнения об уровне коррупции в Татарстане Минэкономики РТ потратит почти 1 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство экономики РТ потратит 997 тыс. рублей на проведение научного исследования по теме «Изучение общественного мнения на предмет оценки уровня коррупции в Республике Татарстан и эффективности принимаемых антикоррупционных мер». Тендер на оказание услуги размещен на портале госзакупок.

В опросе должны принять участие 3 240 человек в возрасте 18 лет и старше из 45 муниципальных образований РТ. Респонденты должны проживать в Татарстане более двух лет.

Анкетирование проводится в форме устного прямого (личного) формализованного интервью. Не могут принимать участие в опросе приехавшие на время родственники, друзья, знакомые, соседи, лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также недееспособные. Анкета должна включать в себя не более 71 вопроса.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подать заявку на участие в тендере можно до 21 сентября. Провести исследование необходимо в течение 31 календарного дня со дня заключения государственного контракта.



В Татарстане за первое полугодие уровень коррупции вырос, сообщил в июле главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. В республике за этот период выявили 800 коррупционных преступлений — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Демина