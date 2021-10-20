Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

Известный российский актер Сергей Безруков заболел коронавирусом. Информацией об этом он поделился в своем Instagram сегодня утром.

Безруков госпитализирован в больницу и находится под наблюдением врачей. Он сообщил, что легко переносит заболевание, держит ситуацию под контролем и надеется отдохнуть во время лечения. Артист пожелал всем своим подписчикам здоровья, добра и любви.

Актер сообщил, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты. Совсем недавно он приезжал в Казань и гулял по улицам города.



В этом месяце коронавирусом заразился и народный артист России Валерий Гаркалин. Его даже пришлось положить в реанимацию. По последним данным, его состояние оценивается как стабильное.

Дарья Акимова