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Решение о введении нерабочих дней из-за пандемии примут завтра на совещании с Путиным

14:50, 19.10.2021
Решение о введении нерабочих дней из-за пандемии примут завтра на совещании с Путиным
Фото: kremlin.ru

Решение о введении нерабочих дней из-за пандемии будет принято завтра на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Ситуация с коронавирусом будет обсуждена с членами кабмина РФ, пишет ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также Голикова выступила с инициативой ввести в некоторых регионах нерабочие дни уже с 23 октября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко перечислил регионы, где ситуация с коронавирусом самая напряженная. Среди них Татарстан.

Диана Жиленкова
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