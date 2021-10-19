Решение о введении нерабочих дней из-за пандемии примут завтра на совещании с Путиным

Решение о введении нерабочих дней из-за пандемии будет принято завтра на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Ситуация с коронавирусом будет обсуждена с членами кабмина РФ, пишет ТАСС.

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Ее предложение уже поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Также Голикова выступила с инициативой ввести в некоторых регионах нерабочие дни уже с 23 октября. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко перечислил регионы, где ситуация с коронавирусом самая напряженная. Среди них Татарстан.



Диана Жиленкова