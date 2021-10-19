Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того она выступила с инициативой ввести в некоторых региона нерабочие дни уже с 23 октября.

Ее предложение уде поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Голикова также обратилась к работодателем и попросила перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на дистанционную работу на срок до 4 недель. Остальных сотрудникам без прививки она предложила предоставить выходные доя прохождения процедуру.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенных в некоторых регионах QR-кодов недостаточно, чтобы победить распространение коронавируса.

Новость дополняется