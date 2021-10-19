Новости общества

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом

14:08, 19.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом
Фото: flickr.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того она выступила с инициативой ввести в некоторых региона нерабочие дни уже с 23 октября.

Ее предложение уде поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Голикова также обратилась к работодателем и попросила перевести невакцинированных граждан старше 60 лет на дистанционную работу на срок до 4 недель. Остальных сотрудникам без прививки она предложила предоставить выходные доя прохождения процедуру.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что введенных в некоторых регионах QR-кодов недостаточно, чтобы победить распространение коронавируса.

Новость дополняется

ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также