Минэкономики РТ запустило опрос предпринимателей о введении QR-кодов в республике

Фото: Максим Платонов

Министерство экономики Татарстана запустило опрос предпринимателей о введении QR-кодов в республике. В анкете можно высказать мнение, а также обозначить конкретный вопрос, с которым столкнулся бизнесмен после объявления новых антиковидных мер, сообщает пресс-служба ведомства.

Пройти опрос можно по ссылке. Анкета анонимна, результаты будут использоваться только в обобщенном виде. Исследование направлено на выявление наиболее сложных и острых вопросов, с которыми столкнулся региональный бизнес. Результатом опроса станет разработка различных решений и мер поддержки предпринимателей.

Фото: Максим Платонов

Вчера стало известно о запуске горячей линии для татарстанских бизнесменов, с помощью которой они смогут получить консультацию по вопросам введения QR-кодов.



Новые ограничения для недопущения распространения COVID-19 начали действовать в Татарстане 11 октября. Согласно постановлению кабмина РТ, для посещения заведений общепита, фитнес-залов, торговых центров и др. необходимо предъявлять QR-код о вакцинации.



Диана Жиленкова