Лидер Турции заявил, что судьба человечества не должна зависеть от победителей во Второй мировой войне

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости снижения роли «горстки стран» в мировой политике, которые победили во Второй мировой войне. По его мнению, от них не должна зависеть судьба современного человечества. Говоря о постоянных членах Совбеза ООН, Эрдоган отметил, что мир — это не пять стран.

«В то время как мир меняется и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней», — рассказал политик в парламенте Анголы в рамках рабочего визита, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

На прошлой неделе лидер Турции заявил, что Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. Страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время.



Диана Жиленкова