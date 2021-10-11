Эрдоган заявил о «переполненной чаше терпения» из-за «вылазок террористов» в Сирии

Анкара теряет терпение из-за вылазок террористов. Страна готова своими силами ликвидировать угрозу в ближайшее время. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Нападения на наших военных и последние вылазки террористов в Сирии переполнили нашу чашу терпения. Мы в ближайшее время предпримем необходимые шаги, чтобы ликвидировать собственными силами угрозы, исходящие из Сирии, — цитирует его «РИА Новости».

Весной президент России Владимир Путин поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время разговора лидеры двух стран затронули ситуацию в Нагорном Карабахе, в том числе в контексте деятельности российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня, а также Ливию и Сирию.



Алексей Нечаев