В Минтруде России рассказали, что 80% структуры бедности страны занимают семьи с детьми

С структуре бедности России 80% составляют семьи с детьми. Их поддержка и должна стать основным методом борьбы с нищетой, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

По его мнению, наилучший эффект даст комплексная система поддержки таких семей. Заявление прозвучало в рамках заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет ТАСС.

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Недавно президент России Владимир Путин назвал низкие доходы миллионов россиян главным врагом страны. По его мнению, это угроза для стабильного развития и демографического будущего.



Несколько дней назад к Котякову обратился депутат Госдумы Иван Сухарев с инициативой снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. В сообщении говорится о снижении ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет.



Диана Жиленкова