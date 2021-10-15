Депутат Госдумы предложил ввести налоговую льготу за трудоустройство возрастных работников

В России предложили снижать налог на прибыль для работодателей за трудоустройство инвалидов и возрастных работников. С такой инициативой к министру труда Антону Котякову обратился депутат Госдумы Иван Сухарев.

По налоговому законодательству, основная ставка налога на прибыль составляет 20%, 3% зачисляется в федеральный бюджет, 17% — в бюджеты субъектов.

Для поддержки определенных категорий граждан власти регионов могут снижать размер ставки налога, зачисляемого в бюджет субъекта. Такая возможность появилась в Москве. Власти российской столицы разрешили организациям уплачивать в региональный бюджет 13,5% вместо 17% при условии, что на предприятии работает не менее 50% сотрудников, имеющих инвалидность, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предоставление налоговой льготы станет стимулом для компании принимать на работу людей с ограниченными возможностями и граждан старше 50 лет.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части установления федеральной льготы по налогу на прибыль организаций, а именно - снижение ставки налога с 20% до 15% при условии, что 50% и более сотрудников организации составляют совокупно граждане с инвалидностью и (или) работники в возрасте старше 50 лет», — передает RT текст обращения.

На прошлой неделе в Минтруда России сообщили, что размер максимального пособия по безработице увеличится в следующем году на 662 рубля и достигнет 12 792 рублей.



Татьяна Леухина