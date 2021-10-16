В Екатеринбурге от отравления метанолом умерли 16 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Екатеринбурге произошло массовое отравление метанолом. Погибли 16 человек, которые выпили спирт.

Как выяснилось, метанол содержался в алкоголе, продаваемом на розлив на одном из рынков Екатеринбурге. Бизнесмена, который занимался реализацией спиртного, задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрия Чукреева.

Фото: Максим Платонов (архив)

Массовое отравление алкоголем в этом месяце произошло в Оренбурге. С 6 по 7 октября пять жителей Домбаровского района и четыре жителя Ясненского городского округа умерли с предварительным диагнозом, означающим токсическое действие этанола. Пострадавшим было от 36 до 73 лет. Позднее количество пострадавших увеличилось до 64 человек, умерли — 35. Возбуждено более десятка уголовных дел.



Татьяна Демина