В Татарстане за прошлую неделю снизились цены на продукты «борщевого набора»

В Татарстане за прошлую неделю снизились цены на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. С 4 по 11 октября подешевели морковь, лук и свежая белокочанная капуста. Незначительно, на 0,33%, подорожал картофель.

По состоянию на 11 октября средняя цена на репчатый лук в республике составила 30,52 руб./кг, на морковь — 34,99 руб./кг, на капусту — 36,68 руб./кг. Стоимость картофеля оценивалась в 36,05 рублей за 1 кг, следует из подсчетов Татарстанстата.

Кроме того за прошлую неделе в республике снизились цены на яблоки, черный байховый чай, подсолнечное масло и сухие молочные смеси для детского питания. Подорожали сметана, сыры, соль и ряд других продуктов.

Упаковка из 10 куриных яиц с 4 по 11 сентября в Татарстане стала дороже на 4,16%. Средняя цена составила 62,34 рублей.

Источник: Татарстанстат

Напомним, в Казани с 11 сентября проводятся традиционные сельскохозяйственные субботние ярмарки на 15 площадках. Во второй ярмарочный день, удалось увеличить количество овощей в два раза, до 412,5 тонны, в том числе картофеля до 270 тонн. В первый день объем завоза картофеля составил порядка 140 тонн.



Татьяна Демина