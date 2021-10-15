В Татарстане в два раза увеличили поставку овощей на ярмарках

В Татарстане с 11 сентября проводятся традиционные сельскохозяйственные субботние ярмарки на 15 площадках Казани и на двух в Зеленодольске — их организует Минсельхозпрод РТ.

Отмечается, что во второй ярмарочный день, удалось увеличить количество овощей в два раза, до 412,5 тонны, в том числе картофеля до 270 тонн. В первый день объем завоза картофеля составил порядка 140 тонн, сообщили в ведомстве.

Фото: kzn.ru

За пять ярмарочных дней на торговые площадки Казани было завезено сельхозпродукции на общую сумму 292 млн рублей.

Ранее на сельскохозяйственные ярмарки в Челнах привезли продукцию из одиннадцати районов Татарстана в объеме более 600 тонн.



Алексей Нечаев