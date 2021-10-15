В Татарстане в два раза увеличили поставку овощей на ярмарках
В Татарстане с 11 сентября проводятся традиционные сельскохозяйственные субботние ярмарки на 15 площадках Казани и на двух в Зеленодольске — их организует Минсельхозпрод РТ.
Отмечается, что во второй ярмарочный день, удалось увеличить количество овощей в два раза, до 412,5 тонны, в том числе картофеля до 270 тонн. В первый день объем завоза картофеля составил порядка 140 тонн, сообщили в ведомстве.
За пять ярмарочных дней на торговые площадки Казани было завезено сельхозпродукции на общую сумму 292 млн рублей.
Ранее на сельскохозяйственные ярмарки в Челнах привезли продукцию из одиннадцати районов Татарстана в объеме более 600 тонн.
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