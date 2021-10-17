Митрополит Иларион заявил, что информация о чипировании при вакцинации — нелепый миф

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Иларион считает, что информация о чипировании при вакцинации от коронавируса — это лишь нелепый миф. По его мнению, это непроверенная теория, которая противоречит очевидным фактам.



— Если это называется рассудительностью, то я очень сильно сомневаюсь, что у человека все в порядке с мозгами, — прокомментировал митрополит Иларион доводы некоторых граждан о том, что при вакцинации в организм внедряется чип.



Митрополит обратил внимание, что те, кто сделали прививку от COVID-19, продолжают нормальную и полноценную жизнь. «Вам сколько нужно еще, чтобы умерло, сколько нужно еще, чтобы заразилось, для того чтобы вас убедить в том, что надо вакцинироваться?" — задался он вопросом в программе «Церковь и мир».



Фото: Максим Платонов (архив)

Однако священнослужитель не исключает, что от вакцин могут быть побочные эффекты, которые проявятся через десятки лет.

По последним данным, в России первый компонент вакцины от COVID-19 получил 51 миллион человек. Полностью привились от коронавируса 47,5 россиян.



Татьяна Демина