По факту отравления алкоголем в Оренбургской области возбуждены новые уголовные дела

По факту отравления алкоголем в Оренбургской области возбуждены еще восемь уголовных дел. Установили причастность к преступлению новых фигурантов. В общей сложности задержаны 15 лиц, в отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Всего с момента поступления сообщений об отравлениях возбуждено 14 уголовных дел. Кроме того, в результате обыска дома одного из фигурантов найдена сумма более 1,8 млн рублей. На них планируется наложить арест. Также были найдены документы, согласно которым партия алкоголя была привезена из Уфы.

Фото: Максим Платонов

С 6 по 7 октября пять жителей Домбаровского района и четыре жителя Ясненского городского округа скончались с предварительным диагнозом, означающим токсическое действие этанола. Пострадавшим было от 36 до 73 лет. Позднее количество пострадавших увеличилось до 64 человек, умерли — 34.



Диана Жиленкова