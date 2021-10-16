Родители учеников казанской гимназии выступили против того, чтобы дети учились стоя за партой

Фото: соцсети

В Казани руководство гимназии №14 внедрило в учебный процесс методику Базарного, которая предполагает смену динамических поз в течение урока — во время занятий некоторые школьники обучаются стоя. Решение приняли без учета мнения родителей учеников. Теперь они пытаются добиться устранения такого формата уроков.

Руководство гимназии же считает, что методика Базарного полезна для школьников и помогает повысить их концентрацию во время уроков. Для этого в кабинетах установили специальную высокую мебель с наклонной поверхностью, за которыми ученики могут стоять. В течение урока школьники сменяют друг друга каждые 10 минут.

Недовольные родители устроили собрание против методики. По их словам, детям неудобно.

Фото: соцсети

Одна из родительниц рассказала, что директор гимназии просила классных руководителей уговорить представителей школьников, что такая методика необходима. При этом она якобы угрожала им увольнением, сообщает «Татарстан — 24».

По словам директора гимназии, на недовольство родителей отреагировали. Специальные парты убрали.

Перед началом учебного года казанские родители жаловались, что в некоторых школах указывают конкретные места, в которых они должны купить ученикам форму. Юристы утверждают, что по закону школы вправе устанавливать требования к школьной форме. Указывать, где именно ее должны приобретать, противозаконно.



Татьяна Демина