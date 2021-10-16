Инфекционист объяснила, с чем связан рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонным подъемом и штаммом «дельта». Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

— На прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости COVID-19 наслоился дельта-штамм, который отличается большей заразностью, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если раньше один заболевший заражал 2—3 здоровых, то при дельта-штамме число вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5—6.

За минувшие сутки в России выявили 33 208 новых случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Число зараженных выросло до 7 958 384 человек. Зафиксировано 1 002 смерти, это также новый антирекорд. За весь период в России от коронавируса умерли 222 315 человек. Уровень коллективного иммунитета пока что достигает 45%.



Татьяна Леухина