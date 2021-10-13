В России уже через две недели могут зарегистрировать «Спутник V» для подростков 12–17 лет

Через две недели в России могут зарегистрировать вакцину «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

В течение этих недель ожидается получение экспертного заключение по вакцине для подростков. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов в беседе с «Коммерсантом» отметил, что ожидает регистрацию вакцины для использования у детей, так как с начала 2021 года в этой возрастной категории чаще отмечается более тяжелое течение COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В понедельник главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что в России вакцинация детей от COVID-19 может стартовать в январе 2022 года.



Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнял, что подросткам в возрасте 12—17 лет «Спутник V» также будут вводить дважды, но концентрацию препарата уменьшат в пять раз.

28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков.



Татьяна Леухина