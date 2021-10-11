Главврач московской больницы заявила, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

В России вакцинация детей от COVID-19 может стартовать в январе 2022 года. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала.

Она напомнила, что сейчас ведутся клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12—17 лет. Пока все идет благополучно, передает «РИА Новости».



Татьяна Леухина