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Главврач московской больницы заявила, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года

18:49, 11.10.2021
Главврач московской больницы заявила, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года
Фото: realnoevremya.ru

В России вакцинация детей от COVID-19 может стартовать в январе 2022 года. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире Первого канала.

Она напомнила, что сейчас ведутся клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12—17 лет. Пока все идет благополучно, передает «РИА Новости».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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