Гинцбург рассказал о вакцинации подростков «Спутником V»

Подросткам в возрасте 12—17 лет «Спутник V» также будут вводить дважды. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом концентрацию препарата уменьшат в пять раз, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков.



Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве в июле. Первая и вторая фазы исследования проходили на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

Татьяна Леухина