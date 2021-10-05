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Гинцбург рассказал о вакцинации подростков «Спутником V»

19:59, 05.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Гинцбург рассказал о вакцинации подростков «Спутником V»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подросткам в возрасте 12—17 лет «Спутник V» также будут вводить дважды. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом концентрацию препарата уменьшат в пять раз, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

28 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей на третью фазу клинических испытаний отечественной вакцины «Спутник V» среди подростков.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве в июле. Первая и вторая фазы исследования проходили на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 окт
    Неужели родители дали согласие на клинические испытания в отношении своих детей, или это сироты
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