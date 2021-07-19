Голикова сообщила, что к 2030 году уровень бедности в России снизится до 6,5%

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2030 году уровень бедности в России снизится до 6,5%. Это станет возможно благодаря работе системы «Социальное казначейство».

Уже в 2023 году уровень бедности в стране опустится до 10,9%, в 2024-м — до 10,4%, рассказала Голикова.

Вице-премьер напомнила, что «Социальное казначейство» призвано эффективно и оперативно адресно оказывать социальную помощь нуждающимся гражданам. Большой объем данных программы позволит выявлять таких россиян, не дожидаясь их обращений.

В июне президент России Владимир Путин поручил до 2026 года снизить риски столкновения с бедностью для семей с детьми. Власти страны донастроят систему мер их поддержки.



Татьяна Демина