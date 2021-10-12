Минобрнауки разработало памятку в случае вооруженного нападения на вуз

Минобрнауки России вместе с научным и экспертным сообществом в области безопасности подготовило инструкцию по поведению в случае вооруженного нападения на образовательное учреждение. Памятка опубликована в Telegram-канале ведомства.

При нападении студентам и сотрудникам нужно спрятаться в ближайшем помещении и забаррикадироваться, отойти от окон и дверей, позвонить в 112, сообщить друзьям и близким о ЧП. Разговаривать при этом с ними нужно негромко.

При появлении сотрудников правоохранительных органов, нужно держать руки на виду и следовать их инструкциям.

Утром 20 сентября в Перми 18-летний студент открыл огонь на территории одного из корпусов государственного национального исследовательского университета. Погибло 8 человек, 43 человека пострадали.

В мае в Казани произошла атака на гимназию №175. 19-летний Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой школе, пришел туда с ружьем и расстрелял учеников и персонал учебного заведения. В результате трагедии погибли девять человек, еще 24 пострадали.

Татьяна Леухина