Володина избрали спикером Госдумы восьмого созыва

Спикером Государственной думы восьмого созыва избрали Вячеслава Володина. Он занимал аналогичный пост и в нижней палате российского парламента предыдущего созыва.



После выборов в Госдуму источник ТАСС сообщил, что председателем новой Госдумы вновь может стать Володин. Его он назвал «очевидным кандидатом». Следом президент России Владимир Путин заявил, что Володин достоин возглавить Госдуму восьмого созыва.

Первыми заместителями председателя новой Госдумы стали Александр Жуков (от фракции «Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ). Одним из вице-спикеров назначена бывший детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

Кроме нее вице-спикерами избраны Алексей Гордеев, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол от «Единой России». От «Справедливой России — За правду» — Александр Бабаков, от ЛДПР — Борис Чернышов, от фракции «Новые люди» — Владислав Даванков.

Фото: duma.gov.ru

Сегодня Госдума провела свое первое пленарное заседание. Его посвятили решению организационных и кадровых вопросов.



Татьяна Демина