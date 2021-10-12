Госдума РФ восьмого созыва начала работу — сегодня открылось первое заседание

Государственная дума РФ восьмого созыва начала работу. Сегодня началось первое пленарное заседание, посвященное решению организационных и кадровых вопросов. Его открыла представитель «Единой России» Валентина Терешкова. В рамках заседания будут рассмотрены вопросы об избрании Счетной комиссии, временных органов ГД, внесении изменений в Регламент и о распорядке работы депутатов в осеннюю сессию, говорится в сообщении палаты.

По традиции место в президиуме заняли старейшие депутаты от каждой партии: Светлана Савицкая от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Алексей Нечаев от «Новых людей», Галина Хованская от «Справедливой России — За правду», передает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Выборы депутатов в Госдуму восьмого созыва проходили с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, 324 мандата получила «Единая Россия», КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Гражданская платформа», «Родина», «Партия Роста» — по одному мандату.



Диана Жиленкова