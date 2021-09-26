Пост вице-спикера Госдумы восьмого созыва может занять детский омбудсмен России
Пост вице-спикера Государственной думы восьмого созыва может занять детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в партии «Единая Россия».
Кузнецова вошла в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах. Источники утверждают, что она единственная, кто, скорее всего, пойдет в Госдуму из этих пяти человек.
Напомним, на пост председателя Государственной думы наиболее вероятной кандидатурой называют спикера нижней палаты парламента седьмого созыва Вячеслава Володина. О том, что он достоин им стать уже заявил президент России Владимир Путин.
Депутаты Государственной думы восьмого созыва планируют собраться на пленарное заседание 12 октября. На этой неделе Володин распорядился создать временную рабочую группу депутатов по его подготовке.
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