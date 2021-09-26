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Пост вице-спикера Госдумы восьмого созыва может занять детский омбудсмен России

20:38, 26.09.2021
Пост вице-спикера Госдумы восьмого созыва может занять детский омбудсмен России
Фото: deti.gov.ru

Пост вице-спикера Государственной думы восьмого созыва может занять детский омбудсмен России Анна Кузнецова. Об сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в партии «Единая Россия».

Кузнецова вошла в пятерку федерального списка «Единой России» на выборах. Источники утверждают, что она единственная, кто, скорее всего, пойдет в Госдуму из этих пяти человек.

Напомним, на пост председателя Государственной думы наиболее вероятной кандидатурой называют спикера нижней палаты парламента седьмого созыва Вячеслава Володина. О том, что он достоин им стать уже заявил президент России Владимир Путин.

Фото: duma.gov.ru

Депутаты Государственной думы восьмого созыва планируют собраться на пленарное заседание 12 октября. На этой неделе Володин распорядился создать временную рабочую группу депутатов по его подготовке.

Татьяна Демина
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