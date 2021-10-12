Главное о коронавирусе на 12 октября: в Татарстане могли ввести локдаун, прививки во сне на Филиппинах
«Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо?"
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 99 заболевших COVID-19. Всего на 12 октября в республике зафиксировали 28 035 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 733 человека, в том числе 106 — за последние сутки. Умерло 805 человек, в том числе 9 — за последние сутки.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане развивается как неблагополучная. Среди преподавателей в сравнении с августом заболеваемость выросла на 38%, среди пенсионеров — на 12%. В сентябре выявили 312 очагов в трудовых коллективах, а в августе 282. Патяшина обратила внимание, что 70% заболевших — лица трудоспособного возраста.
- Введение обязательной вакцинации от коронавируса в Казанском Кремле назвали заботой о здоровье жителей. «Когда мы видим по статистике, какое огромное количество пожилых людей, ввиду своего возраста они очень коммуникабельны, они ходят на улицу, общаются с людьми, как-то их обезопасить надо, это же тоже наши люди», — прокомментировала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос, учтут ли в казанском Кремле пожелание рестораторов об отсрочке введения OR-кодов. Галимова также отметила, что вводимые жесткие меры являются единственным выходом в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей. «А что касается жестких мер — ну, знаете, на чаше весов жизнь и здоровье людей. Каждый раз президенту докладывают статистику, какое количество людей умирает — среди них есть даже 1994 года рождения… Никто не хочет, чтобы умирали их мамы, папы, сестры, дети, бабушки, дедушки. Это же огромная трагедия для большого количества людей. И на одной чаше весов жизни людей, а на другой чаше весов — трудовые коллективы и рабочие места. Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо? — высказалась она и напомнила, что аналогичные меры ввели уже более 20 регионов России.
- Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что число больных у нас на сегодняшний день находится на самом большом пике [с начала пандемии]. По принципу домино сезонное обострение одновременно по заболеваемости ОРВИ привело сразу к нескольким последствиями: каждый случай обращения с ОРВИ как потенциально «коронавирусный» — с проведением полного объема исследований, для подтверждения или исключения диагноза заболевания COVID-19, выросло количество звонков в скорую помощь с жалобами на ОРВИ или пневмонию, выросло число обращений в провизорные госпитали и выросло и число ПЦР-мазков, соответственно увеличился период ожидания результатов тестов.
- В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане сегодня. Она коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т.д. Отказ от вакцинации законодательно закреплен, но такой человек не может находиться в трудовом коллективе, в котором ввели обязательную вакцинацию, объяснила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
- Изменился график работы пунктов вакцинации в культурных центрах Казани. В КЦ «Сайдаш» привиться можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в КЦ «Московский» — с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00, в КДК им. В.И. Ленина -с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00. Также было решено увеличить время работы пункта вакцинации в Сбербанке, который находится в Казани по адресу улица Пушкина, 4. Он будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
Пункт вакцинации в ТЦ «Мега» перенесен в бывшее летнее кафе IKEA — он работает ежедневно с 10.00 до 20.00.
- Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что QR-коды в Татарстане будут сверять с документами, удостоверяющими личность. Это необходимо, чтобы не допустить использования чужого кода. Введенные в Татарстане QR-коды распространяются только на лиц старше 18 лет.
- Промышленные предприятия Татарстана могут выполнить предписание об обязательной вакцинации персонала в установленный Роспотребнадзором срок — до 6 декабря, заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Большое количество предприятий уже значительное количество своих работников вакцинировали.
- КАМАЗ отправит сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы, если те не имеют иммунитета к коронавирусу. К таковым относятся работники 65 лет и старше, которые не привились от COVID-19 или не перенесли инфекцию в последние полгода. Сотрудники, чья работа не может осуществляться в дистанционном формате, уйдут в простой с сохранением 2/3 оклада. В настоящий момент на предприятиях КАМАЗа в Набережных Челнах числится 1,5 тысячи сотрудников в возрасте 65 лет и старше.
- Казанский «Ак Барс» сообщил о порядке допуска болельщиков на свои домашние матчи в КХЛ. Трибуны могут быть заполнены на 70% только для болельщиков с сертификатами о вакцинации от COVID-19 или справкой о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев. Также необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. А дети смогут пройти на матчи без предъявления свидетельства о рождении.
Вакцинация детей может начаться в январе 2022 года
За последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 706 человек. Число зараженных выросло до 7 832 964 человек, а выздоровевших — до 6 894 285 человек.
Зафиксировано 973 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 218 345 человек.
За последние сутки проведено 362 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 497 780 человек.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение вирусолога Александра Лукашева ввести штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19. Эту инициативу представитель Кремля назвал «нереальной» и отметил, что она противоречит социальному характеру страны.
- Главврач московской больницы Марьяна Лысенко заявила, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года. Она напомнила, что сейчас ведутся клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12—17 лет. Пока все идет благополучно.
- Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» среди добровольцев старше 60 лет. В исследовании примут участие 250 человек.
- Мордовия с 15 октября вводит QR-коды для посещения культурных мероприятий. 11 октября в указ главы Мордовии от 17 марта 2020 года внесены пункты, усиливающие в регионе меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Также у человека может быть QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев. С 15 ноября в Ленинградской области вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. Это требование действует и для государственных и муниципальных служащих, а также для работников сферы транспорта. В тестовом режиме систему вводят в Липецкой области для прохождения в кафе и рестораны.
- С 13 октября в Башкирии вводится обязательный режим самоизоляции для населения старше 65 лет, об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве республики. Нововведение будет касаться только непривитых пенсионеров. Сегодня же вступает в силу второй антиковидный этап ограничений в Башкортостане. Доступ в торговые центры, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры, проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» разрешен только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. До 27 октября можно будет пройти со справкой об отрицательном ПЦР-тесте.
- Обязательную вакцинацию для работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, а также торговли, общепита, такси ввели в Курганской области.
- Российские демографы предрекли рост смертности в России к началу 2022 года. В этом году естественная убыль населения составила 1 млн человек. Эксперты считают, что к началу 2022 года уровень летальных исходов возрастет еще на несколько процентов.
- В России за последние два года на фоне пандемии коронавируса число IT-преступлений выросло в полтора раза и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил глава МВД страны Владимир Колокольцев. Самые распространенные преступления, совершаемые в интернете, мошенничества. Они составляют основную часть в их общей массе.
- Математики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обновили прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в ноябре. Ученые представили несколько вариантов эпидемиологической обстановки. По оптимистичному сценарию к середине ноября количество новых случаев заражения в сутки может составить 26,5 тысячи человек. При пессимистичном раскладе число пациентов будет в среднем увеличиваться на 35 тысяч. Согласно расчетам, количество одновременно болеющих коронавирусом в первой неделе ноября будет на уровне от 920 тысяч до 1 миллиона человек.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что публикация в британском издании The Sun о том, что при создании вакцины «Спутник V» использовались разработки AstraZeneca, является фейком и не имеет научного смысла. «Спутник V» основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ранее также использованной центром им. Гамалеи при создании вакцин против вирусов Эбола и MERS, тогда как препарат AstraZeneca использует платформу аденовирусных векторов шимпанзе, — отметили в фонде.
- В Севастополе школьники уйдут на каникулы на три недели. Власти временно закрывают кружки и секции, запрещают присутствие родителей на утренниках в детсадах и школах.
- В Самаре в ближайшие три недели общественный транспорт будет оснащен 50 рециркуляторами воздуха. К 15 ноября будут приобретены 660 рециркуляторов. Также в регионе откроют обсерваторы для тех, кто не может самоизолироваться дома
- Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал одной из причин высокой смертности от коронавируса позднее обращение к врачу и запоздавшее начало лечения болезни. Он отметил, что для того, чтобы избежать роста смертности от коронавируса, необходимо своевременно начинать диагностику, а также усовершенствовать методы лечения.
На Филлипинах предложили прививать людей во сне
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 238 274 539 человек, 4 857 460 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 455 959). На второй строчке — Индия (33 985 920), на третьей — Бразилия (21 582 738), на четвертой — Великобритания (8 232 327), на пятой — Россия (7 687 559, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
- Пандемия коронавируса ввергла в нищету более 100 миллионов человек в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки. По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад,
- Коронавирус мог передаться человеку от диких животных на фермах в Китае. С такой теорией выступила американская газета The Washington Post. В уезде Эньши (провинция Хубэй) расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей. У представителей одного из них выявлялся вирус, на 96% идентичный SARS-CoV-2. Близко к пещерам располагаются фермы, на которых еще до начала пандемии содержались тысячи диких животных, таких как виверры, барсуки, енотовидные собаки, они могли стать для вируса промежуточным звеном.
- Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил прививать людей от коронавируса, которые не решаются вакцинироваться, во время сна. «Давайте заберемся [к ним] домой и сделаем прививку, [пока] они спят», — предложил Дутерте, заявив, что готов возглавить инициативу.
- Израильский врач Борис Бриль сообщил, почему в РФ пришла четвертая волна коронавируса COVID-19. На распространение заболевания повлияли низкие темпы вакцинации, увеличение числа контактов в связи с началом учебного года, а также пренебрежение профилактическими мерами.
- В ходе протестов против ковид-сертификатов в Италии пострадали пости 40 полицейских. Были задержаны 12 человек, среди которых лидеры ультраправой организации «Новая сила» Джулиано Кастеллино, который находился под административными санкциями, и Роберто Фиоре — они считаются зачинщиками беспорядков.
- Фиджи откроет свои границы для привитых туристов из нескольких стран. В список войдут Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Катар, Новая Зеландия, ОАЭ, Республика Корея, США, Сингапур, Франция, Швейцария, Япония и большинство тихоокеанских островных стран и территорий.
- Губернатор Техаса Грэг Эбботт запретил принуждать жителей штата к вакцинации. «Ни одна организация не имеет права никого принуждать к получению вакцины от COVID-19, будь то сотрудник или потребитель, который не согласен на вакцинацию по любым причинам личного характера, из-за религиозных убеждений или по медицинским соображениям», говорится в тексте указа.
- Власти Индонезии запланировали провести следующий саммит Группы двадцати на острове Бали в очном формате. Этой возможностью власти воспользовались чтобы показать возможности по контролю над пандемией в плане здравоохранения и восстановления экономики.
- В Канаде в провинции Квебек 15 тысяч медиков могут лишиться работы из-за отказа делать прививку. До 15 октября они должны предоставить в ведомство справку о полном курсе вакцинации, в противном случае у них отзовут лицензии на работу. Медики будут лишены заработка до тех пор, пока не пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.
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