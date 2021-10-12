Главное о коронавирусе на 12 октября: в Татарстане могли ввести локдаун, прививки во сне на Филиппинах

«Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо?"

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 99 заболевших COVID-19. Всего на 12 октября в республике зафиксировали 28 035 случаев заражения коронавирусом. За весь период выздоровело 23 733 человека, в том числе 106 — за последние сутки. Умерло 805 человек, в том числе 9 — за последние сутки.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане развивается как неблагополучная. Среди преподавателей в сравнении с августом заболеваемость выросла на 38%, среди пенсионеров — на 12%. В сентябре выявили 312 очагов в трудовых коллективах, а в августе 282. Патяшина обратила внимание, что 70% заболевших — лица трудоспособного возраста.

Введение обязательной вакцинации от коронавируса в Казанском Кремле назвали заботой о здоровье жителей. «Когда мы видим по статистике, какое огромное количество пожилых людей, ввиду своего возраста они очень коммуникабельны, они ходят на улицу, общаются с людьми, как-то их обезопасить надо, это же тоже наши люди», — прокомментировала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос, учтут ли в казанском Кремле пожелание рестораторов об отсрочке введения OR-кодов. Галимова также отметила, что вводимые жесткие меры являются единственным выходом в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей. «А что касается жестких мер — ну, знаете, на чаше весов жизнь и здоровье людей. Каждый раз президенту докладывают статистику, какое количество людей умирает — среди них есть даже 1994 года рождения… Никто не хочет, чтобы умирали их мамы, папы, сестры, дети, бабушки, дедушки. Это же огромная трагедия для большого количества людей. И на одной чаше весов жизни людей, а на другой чаше весов — трудовые коллективы и рабочие места. Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо? — высказалась она и напомнила, что аналогичные меры ввели уже более 20 регионов России.

Фото: Максим Платонов

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что число больных у нас на сегодняшний день находится на самом большом пике [с начала пандемии]. По принципу домино сезонное обострение одновременно по заболеваемости ОРВИ привело сразу к нескольким последствиями: каждый случай обращения с ОРВИ как потенциально «коронавирусный» — с проведением полного объема исследований, для подтверждения или исключения диагноза заболевания COVID-19, выросло количество звонков в скорую помощь с жалобами на ОРВИ или пневмонию, выросло число обращений в провизорные госпитали и выросло и число ПЦР-мазков, соответственно увеличился период ожидания результатов тестов.

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане сегодня. Она коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т.д. Отказ от вакцинации законодательно закреплен, но такой человек не может находиться в трудовом коллективе, в котором ввели обязательную вакцинацию, объяснила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Изменился график работы пунктов вакцинации в культурных центрах Казани. В КЦ «Сайдаш» привиться можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в КЦ «Московский» — с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00, в КДК им. В.И. Ленина -с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00. Также было решено увеличить время работы пункта вакцинации в Сбербанке, который находится в Казани по адресу улица Пушкина, 4. Он будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Пункт вакцинации в ТЦ «Мега» перенесен в бывшее летнее кафе IKEA — он работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Пункт вакцинации в ТЦ «Мега» перенесен в бывшее летнее кафе IKEA — он работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что QR-коды в Татарстане будут сверять с документами, удостоверяющими личность. Это необходимо, чтобы не допустить использования чужого кода. Введенные в Татарстане QR-коды распространяются только на лиц старше 18 лет.

Фото: Максим Платонов

Промышленные предприятия Татарстана могут выполнить предписание об обязательной вакцинации персонала в установленный Роспотребнадзором срок — до 6 декабря, заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. Большое количество предприятий уже значительное количество своих работников вакцинировали.

КАМАЗ отправит сотрудников пенсионного возраста на удаленный режим работы, если те не имеют иммунитета к коронавирусу. К таковым относятся работники 65 лет и старше, которые не привились от COVID-19 или не перенесли инфекцию в последние полгода. Сотрудники, чья работа не может осуществляться в дистанционном формате, уйдут в простой с сохранением 2/3 оклада. В настоящий момент на предприятиях КАМАЗа в Набережных Челнах числится 1,5 тысячи сотрудников в возрасте 65 лет и старше.

Казанский «Ак Барс» сообщил о порядке допуска болельщиков на свои домашние матчи в КХЛ. Трибуны могут быть заполнены на 70% только для болельщиков с сертификатами о вакцинации от COVID-19 или справкой о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев. Также необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. А дети смогут пройти на матчи без предъявления свидетельства о рождении.

Фото: ak-bars.ru

Вакцинация детей может начаться в январе 2022 года

За последние сутки в России выявлено 28 190 новых случаев коронавируса, выздоровели 20 706 человек. Число зараженных выросло до 7 832 964 человек, а выздоровевших — до 6 894 285 человек.



Зафиксировано 973 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 218 345 человек.



За последние сутки проведено 362 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 1 497 780 человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение вирусолога Александра Лукашева ввести штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19. Эту инициативу представитель Кремля назвал «нереальной» и отметил, что она противоречит социальному характеру страны.

Главврач московской больницы Марьяна Лысенко заявила, что вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года. Она напомнила, что сейчас ведутся клинические испытания вакцины «Спутник V» на подростках 12—17 лет. Пока все идет благополучно.

Фото: otr-online.ru

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» среди добровольцев старше 60 лет. В исследовании примут участие 250 человек.

Мордовия с 15 октября вводит QR-коды для посещения культурных мероприятий. 11 октября в указ главы Мордовии от 17 марта 2020 года внесены пункты, усиливающие в регионе меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции. Также у человека может быть QR-код, подтверждающий, что гражданин перенес COVID-19 и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев. С 15 ноября в Ленинградской области вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. Это требование действует и для государственных и муниципальных служащих, а также для работников сферы транспорта. В тестовом режиме систему вводят в Липецкой области для прохождения в кафе и рестораны.

С 13 октября в Башкирии вводится обязательный режим самоизоляции для населения старше 65 лет, об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве республики. Нововведение будет касаться только непривитых пенсионеров. Сегодня же вступает в силу второй антиковидный этап ограничений в Башкортостане. Доступ в торговые центры, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры, проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» разрешен только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. До 27 октября можно будет пройти со справкой об отрицательном ПЦР-тесте.

Обязательную вакцинацию для работников сфер образования, здравоохранения, соцобслуживания, а также торговли, общепита, такси ввели в Курганской области.



Фото: Максим Платонов

Российские демографы предрекли рост смертности в России к началу 2022 года. В этом году естественная убыль населения составила 1 млн человек. Эксперты считают, что к началу 2022 года уровень летальных исходов возрастет еще на несколько процентов.

В России за последние два года на фоне пандемии коронавируса число IT-преступлений выросло в полтора раза и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил глава МВД страны Владимир Колокольцев. Самые распространенные преступления, совершаемые в интернете, мошенничества. Они составляют основную часть в их общей массе.

Математики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обновили прогноз по заболеваемости COVID-19 в России в ноябре. Ученые представили несколько вариантов эпидемиологической обстановки. По оптимистичному сценарию к середине ноября количество новых случаев заражения в сутки может составить 26,5 тысячи человек. При пессимистичном раскладе число пациентов будет в среднем увеличиваться на 35 тысяч. Согласно расчетам, количество одновременно болеющих коронавирусом в первой неделе ноября будет на уровне от 920 тысяч до 1 миллиона человек.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что публикация в британском издании The Sun о том, что при создании вакцины «Спутник V» использовались разработки AstraZeneca, является фейком и не имеет научного смысла. «Спутник V» основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ранее также использованной центром им. Гамалеи при создании вакцин против вирусов Эбола и MERS, тогда как препарат AstraZeneca использует платформу аденовирусных векторов шимпанзе, — отметили в фонде.

Фото: Максим Платонов

В Севастополе школьники уйдут на каникулы на три недели. Власти временно закрывают кружки и секции, запрещают присутствие родителей на утренниках в детсадах и школах.

В Самаре в ближайшие три недели общественный транспорт будет оснащен 50 рециркуляторами воздуха. К 15 ноября будут приобретены 660 рециркуляторов. Также в регионе откроют обсерваторы для тех, кто не может самоизолироваться дома

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов назвал одной из причин высокой смертности от коронавируса позднее обращение к врачу и запоздавшее начало лечения болезни. Он отметил, что для того, чтобы избежать роста смертности от коронавируса, необходимо своевременно начинать диагностику, а также усовершенствовать методы лечения.

На Филлипинах предложили прививать людей во сне

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 238 274 539 человек, 4 857 460 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (44 455 959). На второй строчке — Индия (33 985 920), на третьей — Бразилия (21 582 738), на четвертой — Великобритания (8 232 327), на пятой — Россия (7 687 559, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Пандемия коронавируса ввергла в нищету более 100 миллионов человек в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки. По его словам, неравенство в вопросе распределения вакцин обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад,

Фото: wikipedia.org

Коронавирус мог передаться человеку от диких животных на фермах в Китае. С такой теорией выступила американская газета The Washington Post. В уезде Эньши (провинция Хубэй) расположены сотни пещер, в которых обитает не менее семи видов летучих мышей. У представителей одного из них выявлялся вирус, на 96% идентичный SARS-CoV-2. Близко к пещерам располагаются фермы, на которых еще до начала пандемии содержались тысячи диких животных, таких как виверры, барсуки, енотовидные собаки, они могли стать для вируса промежуточным звеном.

Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил прививать людей от коронавируса, которые не решаются вакцинироваться, во время сна. «Давайте заберемся [к ним] домой и сделаем прививку, [пока] они спят», — предложил Дутерте, заявив, что готов возглавить инициативу.

Израильский врач Борис Бриль сообщил, почему в РФ пришла четвертая волна коронавируса COVID-19. На распространение заболевания повлияли низкие темпы вакцинации, увеличение числа контактов в связи с началом учебного года, а также пренебрежение профилактическими мерами.

В ходе протестов против ковид-сертификатов в Италии пострадали пости 40 полицейских. Были задержаны 12 человек, среди которых лидеры ультраправой организации «Новая сила» Джулиано Кастеллино, который находился под административными санкциями, и Роберто Фиоре — они считаются зачинщиками беспорядков.

Фото: informburo.kz

Фиджи откроет свои границы для привитых туристов из нескольких стран. В список войдут Австралия, Великобритания, Германия, Испания, Канада, Катар, Новая Зеландия, ОАЭ, Республика Корея, США, Сингапур, Франция, Швейцария, Япония и большинство тихоокеанских островных стран и территорий.

Губернатор Техаса Грэг Эбботт запретил принуждать жителей штата к вакцинации. «Ни одна организация не имеет права никого принуждать к получению вакцины от COVID-19, будь то сотрудник или потребитель, который не согласен на вакцинацию по любым причинам личного характера, из-за религиозных убеждений или по медицинским соображениям», говорится в тексте указа.

Власти Индонезии запланировали провести следующий саммит Группы двадцати на острове Бали в очном формате. Этой возможностью власти воспользовались чтобы показать возможности по контролю над пандемией в плане здравоохранения и восстановления экономики.

Фото: econominews.ru

В Канаде в провинции Квебек 15 тысяч медиков могут лишиться работы из-за отказа делать прививку. До 15 октября они должны предоставить в ведомство справку о полном курсе вакцинации, в противном случае у них отзовут лицензии на работу. Медики будут лишены заработка до тех пор, пока не пройдут полный курс вакцинации от коронавируса.

Ольга Шагиева