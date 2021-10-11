В России из-за пандемии коронавируса число IT-преступлений выросло в 1,5 раза

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние два года на фоне пандемии коронавируса число IT-преступлений выросло в полтора раза и продолжает увеличиваться. Об этом сообщил глава МВД страны Владимир Колокольцев.

Самые распространенные преступления, совершаемые в интернете, мошенничества. Они составляют основную часть в их общей массе.

По словам Колокольцева, такая динамика связана с цифровизацией, которая на фоне пандемии набрала обороты — из-за перехода на дистант россияне стали проводить больше времени в интернете. Кроме того, многие услуги перешли в электронный формат, что тоже поспособствовало увеличению IT-преступлений, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Заслуженный юрист России Иван Соловьев для защиты от интернет-мошенничеств рекомендовал никогда не спешить с переводом денег и сообщением своей личной информации. Кроме того, он посоветовал лишний раз перепроверить, кто контактирует с вами по телефону.



Татьяна Демина