Управление Роспотребнадзора по Татарстану: QR-коды только для лиц старше 18 лет

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что введенные в Татарстане QR-коды только для лиц старше 18 лет. «Дети живут обычной жизнью», — добавила она в ответ на вопрос «Реального времени», как быть несовершеннолетним, которым вакцинация от коронавируса не доступна.



QR-коды будут сверять с паспортом или другим документом удостоверяющим личность.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану разъяснило, куда будут пускать татарстанцев с медотводом и можно ли попасть без QR-кода в ТЦ. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина