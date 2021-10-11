Патяшина: ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане развивается как неблагополучная

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Татарстане развивается как неблагополучная.

Среди преподавателей в сравнении с августом заболеваемость выросла на 38%, среди пенсионеров — на 12%. В сентябре выявили 312 очагов в трудовых коллективах, а в августе 282. Патяшина обратила внимание, что 70% заболевших — лица трудоспособного возраста.

Темпы ежедневного прироста выросли с 1,5% до 13%, а еженедельные - более чем в два раза. Доля внебольничных пневмоний выросла на 20%, что говорит о тяжелом течении заболевания, обратила внимания Патяшина.

Татьяна Демина