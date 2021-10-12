Казанский Кремль о QR-кодах: «Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо?»

Фото: Максим Платонов

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос, учтут ли в казанском Кремле пожелание рестораторов об отсрочке введения QR-кодов.

— А коронавирус можно отсрочить? Можно отсрочить распространение инфекции? Дать инфекции месяц и сказать: «Инфекция, давай ты пока месяц не будешь распространяться, и мы будем плавно входить». Знаете, это все равно, что будет тлеть: не полыхает же пока — не будем тушить пожар. А вот когда полыхнет, тогда и будем об этом думать. В начале пандемии еще были какие-то иллюзии, что она продлится год и потом все наладится. К сожалению, это не подвластно ни нам, никакой власти во всем мире, — заявила она.

Галимова также отметила, что вводимые жесткие меры являются единственным выходом в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей.

— А что касается жестких мер, ну знаете, на чаше весов жизнь и здоровье людей. Каждый раз президенту докладывают статистику, какое количество людей умирает — среди них есть даже 1994 года рождения… Никто не хочет, чтобы умирали их мамы, папы, сестры, дети, бабушки, дедушки. Это же огромная трагедия для большого количества людей. И на одной чаше весов жизни людей, а на другой — трудовые коллективы и рабочие места. Был вариант вообще локдаун ввести, но кому от него будет хорошо? — высказалась она и напомнила, что аналогичные меры ввели уже более 20 регионов России.

Фото: Ринат Назметдинов

На прошлой неделе сообщалось, что вслед за торговыми центрами обращение к властям Татарстана готовят рестораторы, которые оценивают спад прибыли примерно в 30—70% от общей выручки при введении системы QR-кодов.



Мария Короткова