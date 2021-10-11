Патяшина разъяснила требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников некоторых организаций

— Если сотрудники продолжат работать в дистанционном режиме и они не приходят в ваш коллектив, вы их не включаете в число подлежащих вакцинации, но когда вы захотите их вернуть в трудовой коллектив, вы возвращаете их только через обязательную вакцинацию, — прокомментировала требование об обязательной вакцинации для части предприятий руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.



Отказ от вакцинации законодательно закреплен, но такой человек не может находиться в трудовом коллективе, в котором ввели обязательную вакцинацию, добавила она.

Охват вакцинацией в коллективах должен составить не менее 80% с учетом переболевших лиц в последние 6 месяцев. Минздрав РТ примет меры для организации вакцинации пожилых на дому.

Татьяна Демина