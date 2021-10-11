В Ленобласти введут новые ограничения по коронавирусу

С 15 ноября в Ленинградской области вводятся QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов. Постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

— Руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19 в последние полгода, — сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: Максим Платонов

Это требование действует и для государственных и муниципальных служащих, а также для работников сферы транспорта.

С сегодняшнего дня на фоне ухудшившейся ситуации по коронавирусу Татарстан ввел QR-коды и изоляцию непривитых граждан старше 65 лет. Это значит, чтобы и дальше беспрепятственно посещать любые объекты, а не только ближайший продуктовый и аптеку, придется получить цифровой код. Просто вакцинации и справки недостаточно, необходим электронный сертификат или QR-код о перенесенной болезни.

Алексей Нечаев