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Патяшина сообщила, что QR-коды будут сверять с документом, удостоверяющим личность

15:48, 11.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 3
Патяшина сообщила, что QR-коды будут сверять с документом, удостоверяющим личность
Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что QR-коды будут сверять с паспортными данными.

— Иначе мы их будем друг другу пересылать чудным образом, а охранники в ТЦ будут сканировать. Нет. Только с паспортными данными или водительскими удостоверениями, иного не предусмотрено, — заявила Патяшина.

QR-коды должны повысить увеличение охвата вакцинированных и снизить контакты лиц с местах скопления людей, что в дальнейшем приведет к снижению заболеваемости. Первые итоги мер хотят подвести через две недели.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:00
    А кто такой этот охранник, чтобы я ему паспорт показывал? На каком основании?
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    Анонимно 16:54
    На основании Постановления Правительства РТ №960 от 07.10.2021. Не хотите - не ходите
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  • Анонимно 16:48
    и где это в Постановлении прописано? Самодеятельность в данной сфере граничит с составом преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 330 УК РФ "Самоуправство". Пусть Марина Патяшина с ней ознакомится.
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