Патяшина сообщила, что QR-коды будут сверять с документом, удостоверяющим личность

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что QR-коды будут сверять с паспортными данными.

— Иначе мы их будем друг другу пересылать чудным образом, а охранники в ТЦ будут сканировать. Нет. Только с паспортными данными или водительскими удостоверениями, иного не предусмотрено, — заявила Патяшина.



QR-коды должны повысить увеличение охвата вакцинированных и снизить контакты лиц с местах скопления людей, что в дальнейшем приведет к снижению заболеваемости. Первые итоги мер хотят подвести через две недели.

Татьяна Демина