Промпредприятия Татарстана могут вакцинировать персонал за два месяца
Промышленные предприятия Татарстана могут выполнить предписание б обязательной вакцинации персонала в установленный Роспотребнадзором срок — до 6 декабря. Об этом заявил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.
«Я считаю, что это выполнимо. Большое количество наших предприятий уже значительное количество своих работников вакцинировали», — приводит слова Шагиахметова «Интерфакс».
Обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан в Татарстане ввели накануне. Она коснется работников медицинских, образовательных организаций, социальных учреждений, работников организаций транспорта, энергетики, промышленных предприятий, строительства, сельского хозяйства и т.д.
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