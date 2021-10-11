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В России одобрили испытание вакцины от COVID-19 «КовиВак» на людях старше 60 лет

13:38, 11.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России одобрили испытание вакцины от COVID-19 «КовиВак» на людях старше 60 лет
Фото: realnoevremya.ru

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» среди добровольцев старше 60 лет. Соответствующие данные появились в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В исследовании примут участие 250 человек.

Фото: gov.spb.ru

В сентябре в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, где разработали третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», рассказали, что эффективность препарата от тяжелой формы COVID-19 составляет 99,1%.

Летом в России наблюдался ажиотаж вокруг этого препарата. В июле в Москве новая партия «КовиВака» закончилась за сутки. Препарат только в субботу привезли в 14 павильонов «Здоровая Москва», а уже к вечеру его запасы подошли к концу.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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