В России одобрили испытание вакцины от COVID-19 «КовиВак» на людях старше 60 лет

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 «КовиВак» среди добровольцев старше 60 лет. Соответствующие данные появились в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

В исследовании примут участие 250 человек.

Фото: gov.spb.ru

В сентябре в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, где разработали третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», рассказали, что эффективность препарата от тяжелой формы COVID-19 составляет 99,1%.

Летом в России наблюдался ажиотаж вокруг этого препарата. В июле в Москве новая партия «КовиВака» закончилась за сутки. Препарат только в субботу привезли в 14 павильонов «Здоровая Москва», а уже к вечеру его запасы подошли к концу.

Татьяна Леухина