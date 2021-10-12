В Башкирии введена обязательная самоизоляция для пожилых

С 13 октября в Башкирии вводится обязательный режим самоизоляции для населения старше 65 лет, об этом стало известно сегодня на оперативном совещании в правительстве республики.

Ранее об этом в открытом письме главу республики просили главные врачи ковид-госпиталей Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что нововведение будет касаться только непривитых пенсионеров.

«Прошу все муниципалитеты организовать работу так, чтобы все люди старше 65 лет, не вакцинированные от коронавируса, сидели дома. Данная норма у нас уже была. Вспоминаем то, что было год назад».

Сегодня же вступает в силу второй антиковидный этап ограничений в Башкортостане. Доступ в торговые центры, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры, проезд на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» разрешен только при наличии сертификата о вакцинации либо справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. До 27 октября можно будет пройти со справкой об отрицательном ПЦР-тесте.

«Подчеркиваю, на душе тревожно, ситуация у нас остается крайне тяжелой. У нас довольно высокий темп роста заболевших. Самое тяжелое, что выросла смертность», — поделился Радий Хабиров

Эмиль Зиянгиров