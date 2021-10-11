Стал известен график работы пунктов вакцинации в культурных центрах Казани

Фото: Максим Платонов

Было решено увеличить время работы пункта вакцинации в Сбербанке, который находится в Казани по адресу улица Пушкина, 4. Он будет работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Пункт вакцинации в ТЦ «Мега» перенесен в бывшее летнее кафе IKEA — он работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Кроме того, продолжают работу пункты вакцинации в культурных центрах:

КЦ «Сайдаш» (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00)

КЦ «Московский» (с понедельника по субботу с 10.00 до 19.00)

КДК им. В.И. Ленина (с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00).

Фото: Максим Платонов

С 11 октября пункты вакцинации в торговых центрах Татарстана продолжат работать только для повторной вакцинации граждан, сделавших прививку от коронавируса 6 месяцев назад. Остальные желающие смогут попасть в них, если ТЦ организует отдельный вход в пункт вакцинации.



Алексей Нечаев