«Ак Барс» сможет заполнять до 70% трибун на матчах при наличии QR-кода

Казанский «Ак Барс» сообщил о порядке допуска болельщиков на свои домашние матчи в КХЛ.

«Мы открываем 70% трибун на «Татнефть Арене» только для болельщиков с сертификатами о вакцинации от COVID-19 или справкой о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев.

Также необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. А дети смогут пройти на матчи без предъявления свидетельства о рождении», — говорится в заявлении «Ак Барса».

фото: ak-bars.ru

Напомним, с сегодняшнего дня в Республике Татарстан были введены новые ограничительные меры. В торговые центры, а также на спортивные объекты можно входить только при наличии сертификата о том, что человек переболел COVID-19 в последние полгода или при наличии QR-кода, свидетельствующем о прохождении вакцинации от коронавируса.