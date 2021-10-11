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РФПИ ответил на обвинения в краже формулы вакцины AstraZeneca

19:53, 11.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
РФПИ ответил на обвинения в краже формулы вакцины AstraZeneca
Фото: Максим Платонов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что публикация в британском издании The Sun о том, что при создании вакцины «Спутник V» использовались разработки AstraZeneca является фейком и не имеет научного смысла.

— «Спутник V» основан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, ранее также использованной центром им. Гамалеи при создании вакцин против вирусов Эбола и MERS, тогда как препарат AstraZeneca использует платформу аденовирусных векторов шимпанзе, — отметили в фонде.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, команда «Спутник V» и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания в партнерстве по комбинированному применению двух вакцин и опубликовали информацию о безопасности и эффективности.

По версии The Sun, формулу вакцины, разработанной Oxford и AstraZeneca, похитили российские шпионы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал The Sun «глубоко ненаучным» изданием.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина

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